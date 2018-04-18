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Şenol Güneş Fikret Orman'a söz verdi: Fenerbahçe'yi yenip döneceğiz!

Şeno Güneş, hem ligi hem de kupayı aynı derecede önemsediklerini belirtip, “Fenerbahçe ile ilk maçta 2-2 berabere kaldık. Ancak şimdi oraya gidip, yenip döneceğiz. Bunu yapacak kalitede oyuncularımız da var gücümüz de var” dedi.

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Şenol Güneş Fikret Orman'a söz verdi: Fenerbahçe'yi yenip döneceğiz!
Şampiyonluk yarışında zirveyi amansız takibe devam eden Beşiktaş, hem üst üste 3. zafere ulaşmak hem de sezonu çifte kupa ile kapatmak istiyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Fenerbahçe ile kupanın 2-2 rövanşında yarın Kadıköy’de karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar’da başkan Fikret Orman dün tesislere giderek oyuncularla bir araya geldi ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yaptı. Kupayı da en az lig kadar istediklerini Güneş’e belirten Orman, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak kupa da bizim için çok önemli. Sezon sonunda taraftarımıza 2 kupa hediye etmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahip olduğunuzu biliyoruz ve yönetim olarak size ve oyunculara çok güveniyoruz” dedi.
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''LİGİ DE KUPAYI DA İSTİYORUZ''

Teknik direktör Şenol Güneş de ligde 5 yapacaklarını ve kupayı da müzeye getireceklerini söyleyip, “Fenerbahçe ile ilk maçta kendi sahamızda 2-2 berabere kaldık. Ancak şimdi oraya gidip, yenip döneceğiz. Bunu yapacak kalitede oyuncularımız da var gücümüz de var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kupayı da istiyoruz. Gerekli stratejileri sahada uygulayıp kazanan biz olacağız” dedi.
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''ROTASYON DÜŞÜNÜYORUM AMA...''

Başkan Orman’a derbiye çıkaracağı kadro ile ilgili de bilgi veren Şenol Hoca, “Son maçı kazanan kadro ile Fenerbahçe karşısına çıkmayı planlıyorum. Rotasyon düşünmüyorum ama Ancak Talisca ve Quaresma ile ilgili bazı çekincelerim var. Talisca’nın yerine Oğuzhan olabilir. Quaresma’nın olası bir gerilimden etkilenip kart görüp kaybetmemek adına oynatmayabilirim. Ancak bunların kararını henüz vermedim. Ama sahada kim olursa olsun Beşiktaş formasının hakkını verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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