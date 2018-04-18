Seleznyov: Barcelona'yı yenmedik sonuçta!

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Malene Pedersen yine Galatasaray maçında...





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Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırmak için sahaya çıkan Galatasaray, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a kendi sahasında 2-0 yenilerek, sürpriz bir şekilde kupaya havlu attı.Mücadelenin ardından Akhisar'ı finale taşıyan gollerin sahibi Seleznyov, önemli değerlendirmelerde bulundu."Taraftarlar baskı yapmaya çalıştı hakem üzerinde ama hakem ortada kaldı ve maçı güzel yönetti. Çok kaliteli bir hakem, ona teşekkür ediyorum.""Önemli olan inanmak. Buraya geldiğimde kaliteli olduklarını biliyorduk ama sahada her şey olabileceğini biliyorduk. Bugün yeneceğimize inandık. Camp Nou'da Barcelona değil sonuçta, yenebiliyorsunuz. Bu şaka tabii ki, Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz.""Galatasaray iyi bir takımdı ve geçtik. Final oynayacağız ve kazanmamız gerekiyor. İleride insanlar finali kimin kazandığını konuşur. Bu maçı almamız lazım, buraya kadar geldik."