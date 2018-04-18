Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan açıkladı!

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Ankara'da kritik gün... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışıyla sıcak saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Başbakan Binalı Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme uzayınca daha önce 15.30'da yapılacağı duyurulan açıklamada rötar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.53'te kameraların karşısına geçti.Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Değerli basın mensupları bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli ile daha önce de değişik defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüşmüştük. Bugünkü görüşmemizde de oldukça geniş bir yelpazede görüştük. Sayın Bahçeli’nin seçimlerin erkene alınması teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin milatıdır."Seçim 24 Haziran'da...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı.