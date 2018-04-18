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Şair Gençer O'nun İstanbul at yarış tahminleri

İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

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Şair Gençer O'nun İstanbul at yarış tahminleri
18 Nisan Çarşamba İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

Güvendiğim İsimler KARAYÜREK ve PIANO SONATA 
 
1.Ayak: Eşkal muayenesi nedeniyle bir süre koşamayan Hilaleda sonrasında start alacak duruma geldi ve 28 Mart günü girdiği koşuda 1400 metrede 1.35.98 derece yaparak kazandı. Bu yarışında acemiliğine rağmen iyi bir görüntü veren Hilaleda bir kez daha şanslıdır. Sert grupta son yarışı ölçü alınmaz ise Ayahna, İzdahi, Trakyalı bu atın rakipleri olacaktır.    
 
2.Ayak: 15 tayın yer alacağı Maiden bu grupta bir takım tay 11 gün önce diğer grup ise 25 gün önce start almıştı. Gaviria 74 gün Anchor ise 273 gündür start almıyor. İdman pistinde tatminkar derece sahibi olan taylar Gaviria, High Cat, Soldirer Sword, Ceylinim, Gold Speed, Rasimbey’dir. Son yarışında Dakota kazanırken 4’üncü kalan Cesihan 2000 metrede bir önceki yarışında da 4’üncü olmuştu. Her iki yarışının da arkasına bu grupta çim pistte birinciliğin adayı isimlerdendir. İlk iki sentetik yarışı sonrasında idmanda iyi olan Soldier Sword ilgi çekici bir çim yarış yapabilir. Start aldığı ilk çim koşusu şart-1 olan Ceylinim üçüncülük yapmış daha sonra kum ve sentetik ağırlıklı koşmuştu. Çim pistteki yarışları tatminkar olan Ceylinim de yazılır atlardan biridir. İlk çim koşusuna çıkacak atlardan Gold Speed ve Deep Dude Darling de iyi sonuç alabilir. Inspector yavrusu High Cat sürpriz isimdir. Bombalar Royal girl ve Anchor.        
 
3.Ayak: Son yarışında Bakibey’in verdiği tempo ile koşu içinde rahat bir takip yapan Karayürek düzlüğe çıkarken dış kulvarı tercih etmişti. Bu noktadan devam eden ve kazanır pozisyona gelecek iken dışından gelen Kınalıkuzu, Altıncı His ikilisinden etkilenen Karayürek son metrelerde de en içten saldıran Tarıkhan’a üçüncülüğü kaybetmişti. Bu grupta rakipleri daha uygun olup kazanmasını bekliyorum.    
 
4.Ayak: Geçtiğimiz yılın Gazi Koşusu galibi olan Piano Sonata Ankara’daki G1 yarışından bu yana start almadı. İstanbul’da hazırlıklarını devam ettiren ve iç pistte düzenli çalışan Piano Sonata doğal olarak kalitesi ile yarışın favorisidir. Son günlerde iyi derecelerin çıktığı pist bu atın sevdiği şekilde olup risk alıp banko yazabiliriz.  Rakip arayanlara Baybaşkan, Victory Is Ours, Zafer Ateşi sırasını öneririm.       
 
5.Ayak: Bölünen Maiden yarışın bu grubunda ciddi bir sürpriz yaşanabilir. İzmir’de kariyerine başlayan Rivers Son ilk çim yarışına bu koşuda çıkacak. Flick the Swicth ise bu kez çim pistte favorilerden biri olacak bakalım nasıl koşacak. Le Chiffre, Matchless, Ayshe, Backstage, Moms Only Girl ve Lady After sırasıyla mümkün olduğunca at yazmalıyız.      
 
6.Ayak: Günün kapanışı az atlı olmayacak. 16 isimden mesafe itibariyle çıktığı gibi bitirmeye çalışacak atlar olacaktır. Aslan Koçum binici avantajı ile bu kez birinciliğe ulaşabilir. Rakipleri Aslan Parçası, Rotabelli, Ghost Warrior, Victory Flight, My Number ve Lovely Prens olacaktır.  
 
7    3    6    7    6    3
1    7              11    //
4    10              4    7
8    12              5    8
     11              9    12
     5              10    4
     15-1            13-12   10-9
 


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    0- 2
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