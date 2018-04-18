Sahada ayı var!

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sahalarında bir ilginç olay da’na ev sahipliği yapacak olan’da yaşandı.’nin 27. haftasında oynanankarşılaşması öncesiyaçıkarıldı. Takımlar, seremoni için sahaya geldikten sonra yanında bakıcısı olanadındaki ayı, mamasını da aldıktan sonra keyifli bir şekilde protokol tribününün önüne getirildi.Tim’in arkasındaki futbolcular ve hakemler, onu alkışlarla karşılarken, kendisine yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık veren ayı, ardından maç topunu eline alıp, daha sonra hakeme geri verdi. Hakemin bu sırada ayıya eliyle ‘okey’ tarzında bir işaret yapması dikkatlerden kaçmazken Tim’in, 2018 Dünya Kupası’ndaki bir maçta da sahaya çıkarılması planlanıyor.