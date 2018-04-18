Roma'nın kozu Cengiz Ünder!

Dündar KEŞAPLI









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kulübündeki başarılı oyunu ile gönüllerde taht kuranyeniden sahalara dönüyor. Kısa süre önce sakatlanan ve teknik direktor'nun'ndekive ligdekimaçında şansı tanıdığı başarılı temsilcimiz, yeniden başrolde oynamaya hazırlanıyor.Di Francesco,'da bu akşam kendi evinde konuk edeceği Genova maçında Ünder’i ilk 11'de başlatacağını açıkladı., konuyla ilgili haberinde "" ifadelerini kullanıldı.Haberde Cengiz'le ilgili olarak şu yorumlara da yer verildi: