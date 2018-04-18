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Roma'nın kozu Cengiz Ünder!

Roma kulübündeki başarılı oyunu ile gönüllerde taht kuran Cengiz Ünder yeniden sahalara dönüyor.

18 Nisan 2018, Çarşamba 15:27

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Roma'nın kozu Cengiz Ünder!
Roma kulübündeki başarılı oyunu ile gönüllerde taht kuran Cengiz Ünder yeniden sahalara dönüyor. Kısa süre önce sakatlanan ve teknik direktor Eusebio Di Francesco'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve ligdeki Lazio maçında şansı tanıdığı başarılı temsilcimiz, yeniden başrolde oynamaya hazırlanıyor. 

Di Francesco, Serie A'da bu akşam kendi evinde konuk edeceği Genova maçında Ünder’i ilk 11'de başlatacağını açıkladı. 

La Gazzetta dello Sport, konuyla ilgili haberinde "Roma son donemlerde gol atmakta zorlanıyor, bunu istatistikler de söylüyor. Son üç maçta tek gol atıldı. Bu akşam savunması çok başarılı bir rakip ile mücadele edilecek ve Genova maçında teknik direktör Di Francesco gol atma şansını arttırmak ve rakip kale önünde tehlikeli olmak için Cengiz Ünder’e yeniden ilk dakikadan itibaren oynama şansı tanıyacak." ifadelerini kullanıldı.

Haberde Cengiz'le ilgili olarak şu yorumlara da yer verildi:

"Cengiz beklenmedik anlarda takımın sorunlarını çözen isim oldu ve ne tesadüftür ki yedek kulübesine geçtiği andan itibaren Roma gol atamıyor, atmayı unuttu. Lazio ve Barcelona maçlarında ikinci devre oyuna dahil oldu ve özellikle Barcelona maçında oyuna girerken teknik direktör 'Hadi gir, gol at.' dedi. Cengiz gol atamadı ama turu getiren golü attıran oyuncu oldu. 

Kısacası Cengiz sahada olduğu an rakipleri için tehlikeli oluyor. Di Francesco'nun Cengiz'de beğendiği bir şey varsa o da kapasitesi, attığı sert şutlar ve kaleciye yaşattığı zor anlar. Üstelik bütün bunları yaparken ne yapacağını gizleyebilen bir özelliği de var. Türk oyuncunun bu tarzı Montella'yı andırıyor.

Cengiz gol atmakta zorlanmadığını ispatladı. 11 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında attığı 5 golle takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu görüldü. Bu nedenle teknik direktör Di Francesco işi riske atmadan bu akşamki zorlu maça Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy ve Cengiz Ünder'le başlayacak. Defrel ve Perotti ise kadroda yer almayacak. Shick ise şimdilik yedeklerde. Sıra Cengiz'de ve o da gol atmayı çok iyi biliyor."

Dündar KEŞAPLI





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