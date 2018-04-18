Rıza Çalımbay: 5’te 5 yapmak zorundayız

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Bordo-Mavililer’in teknik direktörü, yakın çevresi ile yaptığı konuşmalarda 3-3’lük skora rağmen sahada oynanan oyundan memnun olduğunu belirtti.90 dakika boyunca talihsiz anlar yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adamın, “Avrupa bileti almak için her maçımızı kazanmak istiyorduk. Tabii ki de Osmanlı maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktık. Maça da çok iyi, çok baskılı başladık. Her şey iyi giderken, önce Abdülkadir, sonra Kucka, son olarak da Onur Kıvrak problemler yaşadı. Tüm bunlar üst üste gelince de puan kaybı kaçınılmaz oldu” dediği öğrenildi.Avrupa’ya gitmek için artık puan kaybetme gibi bir lükslerinin olmadığını dile getiren Çalımbay, “Her maçımız final niteliğinde ve o önemde. Ne olursa olsun sezon sonuna kadar 5’te 5 yapmalıyız. Biz Trabzonspor’uz ve bunu rahatlıkla yapabilecek güçteyiz. Oyuncularıma ve 12. adam olarak gördüğümüz taraftarımıza da bu süreçte güveniyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.