Reyer Venezia - Galatasaray maç sonucu: 72-65

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Kadınlar EuroCup'ta final ilk maçını İstanbul'da 90-68 kazanmayı başaran, ikinci maçta İtalyan ekibi'ya deplasmanda 72-65 mağlup olsa da şampiyonluğa ulaşmayı başardı.Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 16-20 önde kapattı.İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Venezia, 22-14 periyot skorunu yakalayarak ilk yarıyı 38-34 önde tamamladı.Üçüncü çeyrekte Venezia, farkı 11 sayıya kadar çıkarsa da periyodun son bölümünde Kaela Davis'in etkili oyunuyla geri dönmeyi başaran temsilcimiz, son çeyreğe 58-52'lik skorla girdi.Son çeyreğin başında Venezia farkı açmayı başarsa da tekrar farkı azaltan temsilcimiz Galatasaray, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrılsa da mutlu sona ulaşan taraf oldu.Reyer Venezia'da16 sayıyla takımının en skorer ismi olurkenve12'şer sayıyla oynadılar.Galatasaray'da21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken19 sayı, 13 ribaunt ile maçı tamamladı.2014'te EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Galatasaray, bu sonuçla EuroCup'ta da tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.