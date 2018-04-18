Rekor kırıp bırakacak!

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2014’ten beri Britanya’daki ‘Britanya’nın en güçlü adamı’ yarışmalarında zirvenin sahibi olan 30 yaşındaki Hall, üst üste 6. kez mutlu sona ulaşıp, noktayı koyacak. Hall şu ana kadar uçak, tır gibi hareket ettirilmesi çok zor.