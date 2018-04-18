Rafael Nadal'dan şut saati eleştirisi

ŞUT SAATİ NEDİR?

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Sezonun sonturnuvası olan, bu yıl itibarı ile şut saati uygulamasına geçileceğini resmen açıkladı.Erkekler tenisinin 1 numaralı ismi olan'sa karardan duyduğu memnuniyetsizliği yaptığı eleştirilerle dile getirdi.Bu kuralın kendisi için ideal olmadığını söyleyen İspanyol raket, uygulama hakkında şu yorumları yaptı:Bu yıl Amerika Açık'ta resmen uygulanacak olan şut saati uygulaması, iki puan arasında geçirilen sürenin 25 saniyeyle sınırlandırılmasına dayanıyor.25 saniye kuralını ihlal eden oyuncu, öncelikle hakem tarafından uyarılıyor. İkinci uyarıda ise puan cezasına çarptırılıyor.