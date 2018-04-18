Pelicans büyük avantaj sağladı

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’ları ilk tur maçında Portland Trail Blazers’ı 111-102 yenen New Orleans Pelicans, seriyi 2-0’a getirdi.NBA play-off’larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını da konuk takım Pelicans kazandı.Sahadan 111-102 galip ayrılan Pelicans, seyircisi önünde oynayacağı maçlar öncesi 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakaladı.Pelicans’ın all-star oyun kurucusu Jrue Holiday, 33 sayıyla kariyer play-off rekorunu kırmasının yanı sıra 9 da asist yaptı.Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt, Rajon Rondo da 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double"a imza attı.Trail Blazers’ta C.J. McCollum 22 sayı, 6 asist, Damian Lillard 17 sayı ve El-Faruk Aminu 14 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.Toronto Raptors-Washington Wizards: 130-119 (2-0)Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 120-106 (2-0)Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 102-111 (0-2)