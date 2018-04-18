Paul Pogba hakkında bomba transfer iddiası!

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'da son haftalarda menajerile sorunlar yaşayan'nın kulüpten ayrılacağına yönelik dedikodular çıkıyordu.2016 yazında tamkarşılığında'tan transfer edilen Fransız yıldız için bugün İngiliz basını bomba bir iddia ortaya attı.Ada basınından'in okuyucularıyla paylaştığına göre Mourinho'nun bu yaz takımdan ayrılmasına izin verdiği Pogba, menajerler aracılığıyla'e önerildi.Haberde futbol dünyasının ünlü menajeri'nın da bu transfer için devrede olduğu yazılırken hâlihazırda'nın finansal fair-play kısıtlamalarıyla boğuşan'nin Pogba konusunda kararsız olduğu kaydedildi.