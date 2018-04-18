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Okan Buruk: Akhisar'da insanlar sokaklara döküldü

Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrası öncemli değerlendirmelerde bulundu.

18 Nisan 2018, Çarşamba 23:36

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Okan Buruk: Akhisar'da insanlar sokaklara döküldü
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.

Mücadelenin ardından Okan Buruk önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"2-1'lik skor büyük dezavantajdı ama golü bulduğumuz zaman çok daha güvenli oynayan bir takımız. Bugün taktiksel olarak çok iyi oynadık. Rakibin arkasına sarmak planlarımız arasındaydı ve bu şekilde çok da pozisyon bulduk. Maçı sonuna kadar mücadele ederek bitirdik."

"Finale çıkmanın çok ayrı bir değeri var bizim için. Oyunu çok doğru oynadık. Pazar günü bizim için çok önemli bir final var, artık ona odaklandık. Galatasaray'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum."

"Şu anda Akhisar sokaklarında insanlar sokaklara döküldü. En değerlisi bu. Ben futbolcuyken bunu çok yaşadım. Bunu Akhisar halkına yaşatmak ayrı bir mutluluk."

Seleznov'a övgü dolu sözler

"Seleznov’un kariyeri belli. Kardemir Karabükspor’da bir düşüş yaşamıştı ve yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Biz de destek olduk, hayatını düzenledi, çok çalıştı. Bize inanılmaz katkı veriyor. Bu tür maçlarda çok daha iyi oynuyor. İyi bir sezon öncesi görseydi bunun çok daha iyisini yapabilirdi."

'Hedef şampiyonluk'

Finaldeki rakibin Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacağı yönünde görüşü sorulan Okan Buruk, "Buraya gelirken umutlarımız vardı ama ilk maçtaki 2-1’lik yenilgiden sonra doğal olarak büyük hayaller kurarak gelmiyorsunuz. Finalde karşınıza kimin çıkacağını düşünmüyorsunuz. Maç bittikten sonra düşünmeye başladım Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı diye. Bu takımlar arasında olmak bizim içini gurur verici. Rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk. Buraya kadar geldik ve kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ben oyuncu olarak çok kupa kaldırdım ama teknik adam olarak da bunu başarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



 


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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