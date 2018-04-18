Novak Djokovic 10. maç puanında kazandı!

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Erkekler tenisinde toprak kort sezonunun ilk büyük turnuvası olan'ta, bugünile karşı karşıya geldi.Mücadeledenve'lik setlerle galip ayrılmayı başaran Djokovic, karşılaşmayı ancak 10. maç puanında bitirebildi.Birer kez servisin kırıldığı açılış setini tie-break'teki üstün oyunu sayesinde hanesine yazdıran Sırp raket, ikinci sette skor 5-3'ken 2, skor 5-4'ken ise kendi servisinde tam 7 maç puanı kaçırdı.Rakibinin maçta kalmak için servis attığı son oyunda yakaladığı maç puanını sonuca çevirmeyi başaran Novak, böylece zorlu mücadeleyi set vermeden kazandı.Djokovic, çeyrek finale yükselebilmek içinseile kozlarını paylaşacak.