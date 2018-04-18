Milli tekvandocu hedef büyüttü

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Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonu olan milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, başarısını büyüklerde de sürdürmek istiyor.Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda erkekler 78 kiloda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Emre Kutalmış, hedefini büyüttü. İzmir’de yaşayan milli tekvandocu, “İnşallah, aynı başarıları büyüklerde de elde etmek istiyorum. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu. Önce 2020 Tokyo ardından 2024 Olimpiyatları’nı hedefleyeceğim. İdolüm Servet Tazegül” ifadelerini kullandı.