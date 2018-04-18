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Meteoroloji uyardı! Cuma gününe dikkat…

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasında Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Bugün ise Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak.

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Meteoroloji uyardı! Cuma gününe dikkat…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar Cumartesi günü yurdu terk edecek.

SİS VE PUS BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre ise bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey  ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27


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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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