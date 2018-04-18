Meteoroloji uyardı! Cuma gününe dikkat…





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar Cumartesi günü yurdu terk edecek.Yapılan son değerlendirmelere göre ise bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21İzmir: Az bulutlu 24Adana: Az bulutlu ve açık 29Antalya: Az bulutlu ve açık 25Samsun: Az bulutlu 16Trabzon: Az bulutlu 17Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27