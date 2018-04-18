Mayweather’ın havuz keyfi

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dünyasının en önemli isimlerinden biri olan ve emekli olmadan önce çıktığı 50 maçı da kazanmayı başaran, lüks yaşamından kesitler sunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kızlarla havuz başında çekilen bir fotoğrafını koyan Mayweather, emekliliğin keyfini çıkarttığını belirtti.