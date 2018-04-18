Masa tenisinde takımlar şampiyonası

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Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Dünya Takımlar Şampiyonası 29 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde İsveç’te düzenlenecek.Türkiye’yi şampiyonada erkeklerde İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Gençay Menge ve Ali Afşin Gül, kadınlarda ise Melek Hu, Betül Nur Kahraman, Gülpembe Özkaya ve Özge Yılmaz’dan oluşan milli takımlar temsil edecek.Erkek Milliler, 2. klasman F Grubu’nda Nijerya, Slovakya, Bulgaristan, Avustralya ve Arjantin’le, kadınlar da F Grubu’nda Arjantin, İtalya, Yunanistan, Slovenya ve Belçika ile karşılaşacak.