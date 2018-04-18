La Casa De Papel'in üçüncü sezonu geliyor! İşte La Casa De Papel 3. sezon yayın tarihi!

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'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre dizinin izleyicilerini sevindiren haber geldi.Yayınlanan videoda oyuncular; 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' mesajıyla izleyiciler heyecanlandı.Dizinin oyuncuları şahsi Instagram adreslerinde de yeni sezona dair paylaşımlar yapıyor.'nin Twitter adresinde de yayınlanan videoya göre La Casa De Papel'in yeni sezonu 2019'da yayına girecek.Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır.İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştı.İkinci sezonu ise 6 bölüm olan dizinin final yaptığı düşünülmüştü.