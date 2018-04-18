Konyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Yeşil-beyazlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.Rusya’daki Dünya Kupası tanıtımına katılmak için iki gün izin kullanan Samuel Eto’o da antrenmana katıldı. Tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.