Kayla McBride: Kendi oyunumuzu oynarsak başarılı oluruz

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıldız basketbolcusu Kayla McBride, Euroleague Final-Four’u öncesinde konuştu. Başarılı oyuncu, Final-Four'da kendi basketbollarını oynamaları takdirde başarılı olacaklarını söyledi.Kadınlar Eurolaegue Final-Four’u 20-22 Nisan tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da Final-Four’da mücadele edecek. Bu önemli turnuva öncesinde Yakın Doğu’nun yıldız basketbolcusu Kayla McBride, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Bu sene gösterdiği başarılı performansının sorulması üzerine McBride, “Kendimi kanıtlamam gerekiyordu. Çok çalıştım. Bu senede geçen yılki performansımın üzerine çıkmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Amacım takıma maksimum katkıyı verebilmek” diye cevap verdi.Euroleague Final-Four için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Amerikalı oyuncu, "Çok heyecanlıyız. Ama aynı zamanda endişe de duyuyoruz. Çünkü Final-Four çok iyi takımların bir araya geldiği bir yer. Sopron da çok iyi bir takım. Biz kendi basketbolumuzu oynamaya gidiyoruz. Kendi basketbolumuzu oynarsak da başarılı olacağımızı biliyorum. Onun içinde çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Euroleague’de MVP (En değerli oyuncu) ödülüne yakın olmasıyla ilgili de konuşan McBride, asıl hedefinin MVP ödülünden önce kupayı almak olduğunu söyledi.Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon yarışı hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Öncelikle Final-Four’a odaklıyız. Ondan sonra Play-Offlar başlayınca bu karşılaşmalara odaklanacağız. İlk tur çok zorlu olacak. Galatasaray ile oynayacağız. Quigley, Işıl gibi çok önemli oyuncuları var. Ancak geçen yılki gibi başarılı olacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.