Kadıköy'de 'Güneş' doğmuyor!

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, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımladeplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir galibiyet aldı, o da birmücadelesiydi.’nda 2-2 biten ilk maçın rövanşında yarın F.Bahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy’de istediği sonuçları almakta zorlandı.Güneş; Trabzon, Bolu, Antalya, Sakarya, Bursa ve Beşiktaş’ın başında Kadıköy’de F.Bahçe’nin rakibi oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 6 ayrı takımla F.Bahçe’ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu karşılaşmaların 15’ini kaybeden Güneş’in takımları, 5 beraberlik elde etti.Güneş'in takımları Kadıköy’de Türkiye Kupası maçlarında ise 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı. Şenol Hoca’nın yönetiminde Bursaspor, 21 Mayıs 2015’te Kadıköy’den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmış ve adını finale yazdırmıştı.Kaynak: Şampiy10