Kadıköy’de 15 maçlık seri





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de oynadığı son 15 resmi maçı kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini Süper Lig’de 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı Beşiktaş’a karşı o tarihten sonra iç sahada mağlup olmadı. Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9’unu kazanan Fenerbahçe, 6’sından beraberlikle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı ekibe karşı kaybetmediği bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, bu akşamki maça bu istatistiği sürdürmek için çıkacak. Şenol Güneş ve ekibi ise kötü gidişi engellemek istiyor.Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Kanarya, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016’da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir’e penaltılar sonucu elenmişti.