Janssen’in ilk tercihi Fener

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Hollanda basınına konuşan genç forvet, “Uzun sakatlık dönemimde bile hocamızın bana olan güveni hep devam etti. Transfer döneminde beni bu kadar çok isteyen bir kulüpten ayrılmayı hiç düşünmüyorum” dedi. Janssen, kulübü Tottenham yine kendisini kiralamak isterse ilk tercihinin kesinlikle Fenerbahçe olacağını sözlerine ekledi.