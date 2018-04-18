ITF'ten tartışma yaratacak karar!

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'in 2020'den itibaren yürürlüğe koyacağı uygulama büyük tartışma yarattı.Tenisin küresel bazdaki en önemli yönetim organı, söz konusu yıldan itibaren hiçbir ITF turnuvası içinpuanı vermemeye hazırlanıyor.ATP'nin resmi sitesinden edinilen bilgilere göre önümüzdeki sezonsa konaklama hizmeti de sunan 25 bin dolarlık turnuvalarda şampiyona 5, finaliste 3 ve yarı finalistlere 1'er puan verilecek. Hâlihazırda ise bu seviyedeki bir turnuvanın şampiyonu tam 35 puan alıyor.ITF, bu düzenlemeyle ATP klasmanında yer alan oyuncu sayısını azaltıp bunlarıadını verdiği yeni sıralamaya dahil etmeyi amaçlıyor.