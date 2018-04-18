İstanbul’un kalbinde Off-Road

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Turkcell Platinum,işbirliğiyle müşterilerine sunduğu aktivitelerine bir yenisini daha ekleyerekheyecanını şehre taşıdı.’ta açılan ve herkesin deneyimine açık olan 200 dönümlük arazinin üzerine kuruluta, yarış pist ve deneyim alanın yanı sıra eğitim alanları da yer alıyor.