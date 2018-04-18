Iniesta 2 milyon şaraba Çin’e

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Kadrosunda Axel Witsel, Modesta ve Pato gibi yıldızları barındıran Çin ekibi, yıllık 35 milyon Euro’nun yanında’nın adını, “” koyduğu şaraplarından almayı teklif etti. İniesta teklifi kabul ederse Tianjin, ayrıca 2 milyon şişe şarap satın alacak.