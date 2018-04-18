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İlklerin takımları: Fenerbahçe Doğuş - Baskonia

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe Doğuş ve Baskonia, Play-Off etabında fark yaratmayı başarmış iki takım konumundalar. 

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İlklerin takımları: Fenerbahçe Doğuş - Baskonia
Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, zorlu etapta İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Doğuş ve Baskonia'nın EuroLeague'de Play-Off tarihine geçen bir ortak özellikleri de söz konusu. İki takım da saha avantajına sahip olmadıkları serilerde rakiplerini süpürmeyi başaran ilk takımlar olma özelliğini taşıyorlar. 

2017   Panathinaikos: 0 - Fenerbahçe Doğuş: 3

EuroLeague'de 2016-17 normal sezonunu 5. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Play-Off'ta 4. Panathinaikos ile eşleşmişti. 

Temsilcimiz; deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 58-71, ikinci karşılaşmayı 75-80 kazanıp saha dezavantajını ortadan kaldırarak İstanbul'a 2-0 ile dönmeyi başarmıştı. 

İstanbul'da konuk ettiği rakibini yine 79-61 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, Play-Off serisini 3-0 ile kazanmıştı. 

Temsilcimiz, sonrasında İstanbul'daki Final Four macerasından şampiyonlukla çıkarak ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etmişti. 

2005   Benetton Basket: 0 - Tau Ceramica: 2

Baskonia, 2005'te TAU Ceramica adıyla Play-Off etabında Ettore Messina'nın takımı Benetton ile eşleşmişti. 

Ramunas Siskauskas, Denis Marconato, Massimo Bulleri, Andrea Bargnani, David Blu, Marcus Goree, Matteo Soragna, Joey Beard, Marlon Garnett gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Ettore Messina yönetimindeki Benetton'a karşı Luis Scola'nın 34, Arvydas Macijauskas'ın 21 sayıyla yıldızlaştığı maçta kazanan 59-98'lik skorla TAU Ceramica olmuştu. 

İkinci maç TAU Ceramica'nın sahasında oynanırken son dakikaya 61-64 Benetton üstünlüğüyle girildi. Fakat Prigioni ile üçlük isabeti bulup skoru eşitleyen Baskonia, Scola'nın basketiyle rakibini 66-64 mağlup etmeyi başarmıştı. 

Seriyi 2-0 kazanan TAU Ceramica tarihindeki ilk Final Four başarısını elde etmişti ki Final Four'da CSKA Moskova'yı da geçip finale yükselmişlerdi. Finalde ise 90-78 kazanan Maccabi Elite şampiyonluğa ulaşmıştı. 


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