Hayırlı evlat Salah

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Bu sezon şu ana kadar çıktığı 45 karşılaşmada rakip filelere 40 gol atan ve 11 de asist yapan, ülkesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu bu kez doğduğu yer olan Nagrig kentine destek olmak amacıyla okul ve hastane yaptırdı.