Güneş'in kafası karıştı! Q7 mi Lens mi?

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Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, Türkiye Kupası’nda bu akşam Fenerbahçe’yle oynayacakları karşılaşma öncesinde kadroda rotasyon yapacak. Tecrübeli teknik adamın, Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Yeni Malatyaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi düşünüp bu doğrultuda bazı oyuncularını lige saklamayı planladığı bildirildi. Kaleyi her zaman olduğu gibi Fabri’ye verecek olan Şenol Güneş’in, savunma kurgusunu; Adriano, Pepe, Tosic ve Caner’in üzerine kurup geri bölgede değişiklik yapmayı planlamadığı öğrenildi.Kurt hocanın, ön libero hattında Atiba Hutchinson’ın yerine Tolgay Arslan’ı sahaya süreceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun yanında Gary Medel’e forma vermeyi düşünen Güneş’in, en büyük ikilemi sağ kanat konusunda yaşadığı ifade edildi. Kupada Fenerbahçe’yle oynanan yarı final ilk maçına ikinci yarıda dahil olan, sonrasında Josef de Souza’ya yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gören Quaresma, yer aldığı saha olayları nedeniyle 5 maç ceza almıştı.Cezasını geçen hafta tamamlayan Portekizli futbolcuyu, ilk maçı düşünerek Fenerbahçe karşısında görevlendirip görevlendirmeme konusunda ikilemde kalan Şenol hocanın, Jeremain Lens’in de düşük performansını göz önünde bulundurarak kararsızlık yaşadığı öğrenildi. Şampiyon hocanın, bu konudaki kararını maç saatinde vereceği bildirildi. Öte yandan Şenol Güneş’in; Babel, Talisca ve Negredo’dan oluşan hücum 3’lüsünü de korumayı planladığı belirtildi.