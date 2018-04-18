Göztepe eksik çalıştı

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 22 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmayı dar alanda pas oyunuyla tamamladı.Göztepe’de Hakan Çinemre çalışmanın bir bölümünde takıma eşlik etti. Sakatlıkları bulunan Demba Ba, Kadu, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin ise antrenmana katılmadı.Çalışmayı Anadolu Otizm Vakfı öğrencileri de takip etti.