Giresunspor’da Hakan Barış ile yollar ayrıldı

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Hakan Barış ile yollarını ayırdı.Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Hakan Barış ile yapılan görüşmede sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.Bozbağ, oyuncuya bundan sonraki yaşamı ve sporculuk hayatında başarı diledi.