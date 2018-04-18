Galatasaray'da Maicon şoku!

İlişkili Haber

Malene Pedersen yine Galatasaray maçında...





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırmak için sahaya çıkan Galatasaray, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a kendi sahasında 2-0 yenilerek, sürpriz bir şekilde kupaya havlu attı.Sarı-Kırmızılılar'da Maicon, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Aslan 25 bin taraftarının önünde büyük bir şok yaşadı.Brezilyalı savunmacı ligde oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Ligde son oynanan Başakşehir maçında forma şansı bulamayan Maicon, formayı Denayer'e kaptırmıştı.