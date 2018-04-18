Galatasaray'da 3. kupa yükleniyor

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Ekonomik ve kadro rotasyonu açısından zor bir dönemden geçen, her şeye rağmen’da yine kök söktürdü...Euroleague’de yoluna devam edemese de, en büyük 2.kupa organizasyonu’ta kulüp tarihinde ikinci kez şampiyonluğa çok yaklaştı... Başarılı Sırp antrenöryönetimindeki Sarı-Kırmızılılar finalde İtalyan ekibi’yla bugün oynayacakları rövanşta 21 sayı farkla kaybetse de müzesine 3.kupayı taşımayı başaracak. Temsilcimiz eğer 22 sayı farkla kaybederse, maç uzatmaya gidecek. Çeyrek final ve yarı finalde iki İspanyol Girona ile Avenida’yı safdışı bırakan Sarı-Kırmızılılar finalde de İtalyan rakibi Reyer Venezia karşısında büyük bir avantaj sağlamıştı. Geçen hafta İstanbul’da oynanan ilk maçta müthiş bir savunma yapan Saray’ın Sultanları, Venezia’yı 22 sayı farkla 90- 68 yenmişti. Şimdi de bu avantajı iyi kullanıp, şampiyonluğa uzanmak için sahaya çıkacak.Micovic, Bestagno, Carangelo, Kacerik, Williams, De Pretto, Sandri, Ruzickova, Dotto, Madera, Little, Walker,A.LiberalottoEpoupa, Davis, Meltem, Naz, Işıl, Dubljevic, Petronyte, Quigley, Gizem, Merve, Tuğba, KobrynM.Maljkovic21.00Taliercio PalasportAunkrogers (LET)Calik (POL)Krejic (SLO)beIN SportsTabii 20 sayı avantajlı Hatay’ı yarı finalde eleyen Venezia, kendi evinde yine sürpriz yapabilir. Ancak Türk kadın basketboluna, Avrupa’daki ilk EuroCup ile Euroleague şampiyonluklarını kazandıran ve bu seviyelerde tecrübesi yüksek Galatasaray söz konusu olduğunda başarı da kaçınılmaz. Özellikle de ilk maçta, iki takım arasındaki oyun kalitesine bakıldığında fark daha da açılıyor. Tek sorun; İstanbul’daki etkili savunmayı, deplasmanda da ortaya koyabilmek. Kaldı ki, Galatasaray zafere giderek, kupayı kazanmaya çalışacaktır.