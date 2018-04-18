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Galatasaray'da 3. kupa yükleniyor

Türk kadın basketboluna Avrupa’daki ilkleri yaşatan Galatasaray,uluslararası arenada 3.kupasını müzesine taşımak için bugün sahaya çıkacak. Euro Cup final serisinin ilk maçında eze eze yendiği Venezia’nın konuğu olan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan rakibine 21 sayı farkla yenilsede şampiyon olacak.

18 Nisan 2018, Çarşamba 10:39

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Ekonomik ve kadro rotasyonu açısından zor bir dönemden geçen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, her şeye rağmen Avrupa’da yine kök söktürdü...

Euroleague’de yoluna devam edemese de, en büyük 2.kupa organizasyonu FIBA EuroCup’ta kulüp tarihinde ikinci kez şampiyonluğa çok yaklaştı... Başarılı Sırp antrenör Marina Maljkovic yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar finalde İtalyan ekibi Reyer Venezia’yla bugün oynayacakları rövanşta 21 sayı farkla kaybetse de müzesine 3.kupayı taşımayı başaracak. Temsilcimiz eğer 22 sayı farkla kaybederse, maç uzatmaya gidecek. Çeyrek final ve yarı finalde iki İspanyol Girona ile Avenida’yı safdışı bırakan Sarı-Kırmızılılar finalde de İtalyan rakibi Reyer Venezia karşısında büyük bir avantaj sağlamıştı. Geçen hafta İstanbul’da oynanan ilk maçta müthiş bir savunma yapan Saray’ın Sultanları, Venezia’yı 22 sayı farkla 90- 68 yenmişti. Şimdi de bu avantajı iyi kullanıp, şampiyonluğa uzanmak için sahaya çıkacak.

R.Venezia: Micovic, Bestagno, Carangelo, Kacerik, Williams, De Pretto, Sandri, Ruzickova, Dotto, Madera, Little, Walker,
COACH: A.Liberalotto

Galatasaray: Epoupa, Davis, Meltem, Naz, Işıl, Dubljevic, Petronyte, Quigley, Gizem, Merve, Tuğba, Kobryn
COACH: M.Maljkovic

SAAT:21.00
SALON:Taliercio Palasport
Hakemler:
Aunkrogers (LET)
Calik (POL)
Krejic (SLO)
YAYIN: beIN Sports

İlk maçtaki oyunla yine kazanırız

Tabii 20 sayı avantajlı Hatay’ı yarı finalde eleyen Venezia, kendi evinde yine sürpriz yapabilir. Ancak Türk kadın basketboluna, Avrupa’daki ilk EuroCup ile Euroleague şampiyonluklarını kazandıran ve bu seviyelerde tecrübesi yüksek Galatasaray söz konusu olduğunda başarı da kaçınılmaz. Özellikle de ilk maçta, iki takım arasındaki oyun kalitesine bakıldığında fark daha da açılıyor. Tek sorun; İstanbul’daki etkili savunmayı, deplasmanda da ortaya koyabilmek. Kaldı ki, Galatasaray zafere giderek, kupayı kazanmaya çalışacaktır.

Hatice Yücel


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    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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