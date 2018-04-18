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Filiz Akın sinemadaki idolünü açıkladı

Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri" programının konuğu olan Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, "Benim idolüm Belgin Doruk'tu" dedi. Günümüz Türk sinemasına övgüler yağdıran Akın, “Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum” dedi.

18 Nisan 2018, Çarşamba 11:03

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Filiz Akın sinemadaki idolünü açıkladı
Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Pelin Çift’in sorularını yanıtlayan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Filiz Akın, Türk sinemasındaki idolünü açıkladı. “O günlerde benim idolüm Belgin Doruk’tu” diyen, Filiz Akın, "Hakikaten bir kraliçe, bir hanımefendi. O dönem Yeşilçam diye bir sokak vardı. Beyoğlu’ndan girilir o sokağa. Ve aşağı yukarı film yapımcıların yazıhaneleri o sokaktaydı. İlginç olan dönemde Türkiye’yi birtakım bölgelere bölmüşlerdi ve bölge işletmeciliği diye bir kurum vardı. O bölge işletmecileri yapımcılardan daha önceden avans veriyorlardı. Avans verdikleri içinde ısmarlama filmlerde bulunuyorlardı” dedi.

 “Ben tam zamanında bıraktım gibi geliyor”

 Oyuncu Filiz Akın, televizyonun gelişiyle sinemaya ilginin de azaldığını söyleyerek, "Ben tam zamanında bıraktım gibi geliyor. Ülkemize televizyon geldiği zaman herkes daha evine kapandı. Yeni bir oyuncak, özlediği kişiler veya merak ettiği kişiler hemen elini altında görebiliyor. Ve sinemadan bir kopuş oldu. O kopuş sırasında zaten bize gelen rollerde bizim tercihimiz olmayan hikayelerdi. Televizyonun gelişiyle Amerika’da da bütün dünyada olduğu gibi salona gelen seyircide müthiş bir azalma oldu” şeklinde konuştu.

 "Dünya standartlarını yakalayan bir sinemamız var" diyen Akın, “Yeni oyuncular, gençler var. Hadi biz kendimize pay çıkartalım. Yeşilçam ile başlayan süreç, çok kıymetli bizden öncesi de var. Ama bir döneminde bir bayrak taşıdıysak koşu ise sonunda teslim ettiğimiz yerden çok güzel bir yere geldiler.Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Hepsi eğitimli, dünyanın en büyük festivallerinden en büyük ödülleri almak çok büyük bir başarı. Ben gurur duyuyorum. Diziler beni çok hüzünlendiriyor. Çok ağlama var. Komedi programları tercih ediyorum” ifadelerini kullandı. Program sonrasında Filiz Akın hayranları ile fotoğraf çektirdi.
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