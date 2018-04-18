Filede ikinci raunt

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Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-Off final serisinin ikinci maçında, VakıfBank bugün Eczacıbaşı VitrA’yı ağırlayacak.VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak müsabaka, saat 18.30’da başlayıp, TRTSpor’dan yayınlanacak. Toplamda üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. Normal sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Beşiktaş’ı geçen VakıfBank, yarı finalde Galatasaray’ı eleyerek adını finale yazdırmıştı.Şampiyonlar Ligi Final-Four’da mücadele edecek Sarı-Siyahlılar, 1 sezon aradan sonra yeniden şampiyonluk yaşamayı hedefliyor. Eczacıbaşı normal sezonunu zirvede tamamlamış çeyrek finalde Nilüfer’i, sonraki turda da Fenerbahçe’yi geçmişti. Avrupa Kupası şampiyonu Turuncu- Beyazlılar en son 2012’de kupayı müzesine taşımıştı.