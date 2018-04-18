Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maç sonucu: 82-73

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi ilk maçında temsilcimiz, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi'yı 82-73 mağlup etti.Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 12-4 önde geçmeyi başardı. Sonrasında Baskonia, farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başarsa da periyot sonunda tekrar etkili olmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı.Temsilcimiz ikinci çeyreğin başında 25-11 ile farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü de 34-21 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde farkı daha da arttıran temsilcimiz, ilk yarıyı 43-26 önde kapattı.Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz Nunnally, Baskonia ise Vildoza ile etkili oldu ve ilk 5 dakikalık bölüm 53-36 geçildi. Sonrasında Baskonia, farkı 11 sayıya kadar indirmeyi başardığı çeyreği de 65-52 noktaladı.Son çeyreğe etkili başlayan Baskonia, ilk 2 dakika geçilirken skoru 65-58'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm geçilirken de skor 71-63'tü. Kalan bölümde hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.Fenerbahçe Doğuş'ta16 sayıyla en skorer isim olurkenve13'er sayıyla oynadılar.da 10 sayı, 11 asist ile öne çıkan bir diğer isim oldu.Baskonia'da16 sayıyla en skorer isim olurken13,12 sayıyla maçı tamamladı.Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşanın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü tekrar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.