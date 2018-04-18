Fatih Terim Emre Çolak'ı geri istiyor

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Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor! Çok şaşıracaksınız...





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Kadroda yerli alternatifi oluşturmak isteyen Fatih hoca, eski öğrencisi’ı gözüne kestirdi.’dan ayrıldıktan sonra De portivo’ya transfer olan, ancak İspanya’da alt lige düşmesine kesin gözüyl e bakılan takımında mutluluğu bulamayan Çolak da, İstanbul ’a dönme fikrine sıcak bakıyor. Emre’nin kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var., 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp kontratı bitince de renklerine bağlamayı hedefliyor. Terim, Emre’yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabi lmesi nedeniyle joker olarak düşünüyor.