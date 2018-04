Fatih Terim: Beni üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır

İlişkili Haber

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.Mücadelenin ardından tecrübeli teknik adam Fatih Terim önemli değerlendirmelerde bulundu."Bundan daha önemli bir sürpriz yok, tabii ki beklenmedik. Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz.""İlk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı biraz daha rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Yok ilk gol ofsayt, yok penaltı vardı, bunların hepsini konuşursunuz ama Galatasaray her kupada isteği, ruhu olan takımdır.""Beni mağlubiyetler üzmez. Beni en çok üzen, ruhu sahada görememektir. Bunların hepsi Galatasaray'ın lisanslı oyuncuları. Transfer edilmiş, bu kulüpte kalması istenmiş, oynaması gereken oyuncular.""Bu kupayı boşladık ya da almasak da olur düşüncesinde değildik. O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş... Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar'ı. Beni bugün üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır.""Ne olacak? Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkaracak mıyız? Her dakika bir oyuncu değiştiremezsiniz. Ben de isterim Yuto ile, Mariano ile çıkayım ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz bu kadar işte. Ne varsa ortaya koymak zorundayız. Hatalı benim.""Güvendim, yine güveneceğim. Ben diyorum ya, Mayıs ayında, Haziran'da bir şeyler paylaşacağım diye. Onlar benim ne dediğimiz anlıyor zaten. En büyük hata benim. Benim de en büyük özelliğim oyuncularıma güvenmek. Bazen hayal kırıklıkları oluyor.""Hiçbir zaman bir hakemle ilgili bir şey söylemedim. Yine aynı üslubumuz korumak istiyorum. Bu sorunuza yanıt vermeyeceğim gibi görünüyor.""Oynamamışlar demek ki. İlk maçtaki avantajı kullanırız düşüncesi konsantrelerini etkilemiş olabilir. Sahada, Galatasaraylı bir futbolcunun yapması gerekenleri yapmadığı bir ortam vardı bugün. Fernando sakatlıktan çıktı. Bilerek onu oynatıyorum ki bize lazım olan bir oyuncu. 45 dakika oynatmak istiyordum ama maalesef değiştiremedim. Bir tarafta Latolevici oynatılmıyor, diğer tarafta Eren'in sakatlığı var, Tolga gelip teknik heyete beni biraz bekleyin, ayağım ağrıyor diyor. Maicon bizim önemli oyuncularımızdan birisi ama bazen bunlar oluyor tabii. Ancak olmaması gereken bir zamanda hiç doğru bir iş değil. Maicon ve Fernando bizim önemli oyuncularımız. Memnunum kendilerinden""Futbol Federasyonu, Türk futbolunu idare eden mercidir ve en iyiyi de onlar bilir. Bu konuda sebep ve bahane üretmek bana ve takımıma yakışmaz. Biz 6 günde de 3 maç oynarız, 7 günde de oynarız. Ama muhakkak hesaplamışlardır"