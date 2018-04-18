Eski Beşiktaşlı Andreas Beck'ten Türkçe mesaj!

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Sezon başında'tan ayrılarak altyapısından yetiştiği'a transfer olan'ten dikkat çekici bir paylaşım geldi.31 yaşındaki sağ bek, takımınınile oynadığı lig maçuında sağ ön diz çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.Beck'in bu sakatlığına üzülen Siyah Beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden eski oyuncularına geçmiş olsun dileklerini iletti.Alman futbolcu, kendisine gönderilen bu mesajlara ise Türkçe cevap verdi: "