Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı futbolculara ağır eleştiri

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Galatasaray-Akhisarspor maç sonucu: 0-2

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya yarı final aşamasında veda etti.Mücadenin ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, sarı kırmızılı futbolcular hakkında ağır eleştirilerde bulundu.Toroğlu, "Diyarbakır'dan otel ayırtmış ama Galatasaraylı futbolcuların oynadıkları oyunla yatacak yeri yok. Galatasaray 2-0'a şükretsin. 5 olurdu. Okan Buruk'a helal olsun." ifadelerine yer verdi.