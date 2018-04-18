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Eray Balcı'nın Elazığ at yarış tahminleri

Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

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Eray Balcı'nın Elazığ at yarış tahminleri
18 Nisan Çarşamba Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.


MANDELINO TELAFİ EDER...

1.AYAK: Kayıtlarda en ciddi rakibi olarak gözüken Mahirim’in deklare olmaması sonrası, grubun en pişkin tayı olarak öne çıkan ALSİMA sahaya indiği andan itibaren adeta etle tırnak olduğu Mahmut Ünlü idaresinde start alacağı koşuda, yarış hayatına birincilikle başlayan tay olabilir. Keza anne kardeşi Kırımlı’da yarış kariyerine bu pistte Mahmut Ünlü idaresinde kazanarak başlamıştı. Yeterli yarış hazırlıklarının yanı sıra piste yatkın kan hattıyla MASTARIN OĞLU ve grubun en erken doğumlu tayı (8 ocak) olmasının yanı sıra bir çoğunun iki yaşını doldurmayan rakipler yanında, erken gelişen yavrular veren Cuvee temsilcisi olmasının da artısıyla FIRST WALLS rakibi ön planda önerdiğim ismin rakibi gördüğüm taylardır.
 
2.AYAK: Şanlıurfa piştide start aldığı 1700 mesafeli koşuyu, startın verilmesiyle birlikte öne düşerek kazanmayı başaran GOBAKKOÇU hiçte yabancısı olmadığı, ilk birincilik heyecanını tattığı pistte yine kazanmaya yakın gözüküyor. İki ay süren Adana serüveninden tatminkar performanslarla göz dolduran YANTAR sekiz aylık aradan sonra bir yarış gören SEDAHANIM YAVRUSU ve maiden birinciliği sonrası H-15 koşuda az farklarla tabelanın dışında kalan KÜÇÜK SERKAN bu ayağı az atla geçmek isteyecek kuponlara yeterli gördüğüm safkanlardır. Yeri olan Fanatik Hipodrom okurları; KUYUMCU ve CONİLEŞ ikilisini ihmal etmesinler.
 
3.AYAK: Son haftaların çıkışa geçen aygırı Sultan De Faust’un temsilcisi SULTANDAN son yarışı ile takip listemize girmişti, bugün biraz daha üstüne koyabilirse sekiz aylık birincilik hasretine son verebilir. Şubathan arkasında elde ettiği ikinciliği benim için çok kıymetli olan DİLAVERAĞA yarış hayatı süresince en istikrarlı neticeler elde ettiği Elazığ kumunda ön planda şans verilmesi gereken isimlerden biridir. Nihayet kazanmayı başaran KAZAZEDE toparlanma sinyalleri verdiği son yarışı ile ADAM ile birlikte; DEDE ÖMER ve TEKİNEFE sürprizde değerlendirilmelidir.
 
4.AYAK: Şanlıurfa kumunda 1200 mesafesini 1.15 içerisinde koşmayı başaran MANDELINO  son start aldığı 1400 mesafeli koşuda yarışın başlarında yapılan presler karşısında diretip kafayı vermemeyi tercihleyince sonlarda adeta olduğu yer basmaya başlamış ve o gün için beklentilerin çok gerisinde kalıp dördüncülükle yetinmişti. Bugün mesafenin yeniden 1200’e dönmesiyle birlikte 1 start çekmenin de avantajıyla, çok iyi bit yarış başlangıcı sonrası alacağı koşu liderliğini bitiriş çizgisi geçilene kadar devam ettirmesini beklediğim safkandan ‘’beyaz bayrak ayna’’ yarışı bekliyorum.
 
5.AYAK: Günün bir diğer kısa mesafeli koşusunda, iki seri safkan TEKÇAPKAN ve İNANLIOĞLU fazlasıyla uygun rakipler yanında 1-2 bitirebilirler. Olur da önlerde birbirlerini fazlaca yıpratırlarsa bu kez devreye; KAFKAS RÜZGARI ve EMİRGAN girer.
 
6.AYAK: Birbirlerine denk güçlerin mücadelesi olarak da adlandırabileceğimiz günün kapanış ayağında; DİŞİBUSEFAL, GÜLŞİLAN, UÇARKIZI ve PRENSES NAZ arasındaki mücadele birinciyi belirler. Günün kapanışını çift haneli ganyanla yapmak isteyen kuponlar; PARA SAÇAN, ve LİZGE ilavesiyle günü nihayete erdirebilirler.
 
9-4-12///1-4-12-5-9-6-7///11-1-3-6-10-7///4///8-1-7///4-6-3-12-9-1
 


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