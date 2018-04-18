Denayer’e yeni teklif yolda

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Teknik direktör Fatih Terim’in talebiyle, Jason Denayer’in bonservisi konusunda Manchester City ile temas kurulacak.Sarı- Kırmızılılar gelecek sezonda ya yıldız futbolcuyu tekrar kiralayacak ya da bonservisini almaya çalışacak. Fatih hoca, kalan haftalarda da Denayer’e ilk 11’de şans vermeyi düşünüyor.