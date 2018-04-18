Cyle Larin: Oynamaya hazırım

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'in, Fenerbahçe derbisinde oynatmayı planladığı ve idmanlarda özel olarak ilgilendiği, "Görev verilirse, elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.Kanadalı yıldız, 5-1 kazanılanmaçında ilk kez Beşiktaş formasını giymiş ve topla ilk buluşmasında golünü atmıştı.(Sabah)