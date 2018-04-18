Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımını kutladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımının başarısı dolayısıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e tebrik telgrafı gönderdi.