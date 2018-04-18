CR7’den kas gösterisi

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Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sonlandıran Real’in en önemli yıldızı Cristiano Ronaldo, idman maçını kazanan takımda yer aldı ve zafer pozu verdi. Bu arada kaslarını da gösteren Ronaldo’nun görüntüsü, sosyal medyada da büyük ilgi çekti.