Cenk Tosun'a Duncan Ferguson'dan büyük övgü

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Devre arasında'tan'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer olanekibindeki ilk zamanlarında forma şansı bulmakta zorlanmıştı.Sonrasında ilk 11'in değişilmez isimleri arasına giren ve son 6 maçta takımı adına 4 gol birden kaydeden milli futbolcuyla ilgili A takım antrenörü'dan flaş açıklamalar geldi.Ferguson, Everton'ın Dubai'de sezon arasında geçirdiği kamp döneminin Cenk için inanılmaz faydalı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: