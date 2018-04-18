Buz pateninde iki başkan adayı

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun 4. olağan genel kurulunda başkanlık için iki aday yarışacak.Mevcut başkan Ahmet Hamdi Gürbüz’ün aday olmadığı genel kurul, 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Seçimler adaylığını koyan; Gökhan Özdemir ve Özcan Çiftçi, dün gerekli evrakları hazırlayarak başkan adaylığı başvurusunda bulundu.