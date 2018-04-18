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Buse Terim'in kızı Naz dünyaya geldi

Fatih Terim'in en mutlu günü! Teknik direktör, üçüncü kez dede oldu. Kızı Buse Terim, dün Miami'de doğum yaptı, torununa Naz adı verildi.

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Buse Terim'in kızı Naz dünyaya geldi
Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı. Buse Terim ikinci bebeği Naz'ı kucağına aldı. İşte o yazı...

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014'te Volkan Bahçekapılı ile evlenen küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı yaşattı. Buse Hanım, 21 Ekim 2016'da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami'de doğurdu. Dün dünyaya gözlerini açan Naz'ın da, Buse Hanım'ın da sağlık durumu gayet iyi...

HABERİ DOĞUMDAN ÖNCE ALDI

Doğumdan bir gün önce konuştuğum Buse Hanım, kendisine henüz ulaşan bilginin mutluluğunu benimle paylaştı. Buse Hanım'ın Baby on the Go markasıyla yoğun ilgi gören patik koleksiyonu, Amerika'nın lüks mağaza zinciri Saks'ın online satış sayfasında satışa çıkmış. Üstelik bu müjde, Naz'ı kucağına almaya saatler kala gelmiş. Daha büyük kızı Nil'e hamileyken bu bebek patiklerinin tasarımını yapmaya başlayan blogger ve moda danışmanı Buse Hanım, bu işte oldukça başarılı olmuştu. Patiklerinin, Naz'ın doğumundan hemen önce Saks'ta satılmaya başlanması, Naz'ın kısmeti de denebilir. Bahçekapılı çifti, umarım kızlarını sağlıkla büyütür."


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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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    Kasımpaşa
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3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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