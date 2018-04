Buse Terim'in kızı Naz dünyaya geldi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Günaydın yazarıyazdı.ikinci bebeği Naz'ı kucağına aldı. İşte o yazı..., üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014'teile evlenen küçük kızlarıyaşattı. Buse Hanım, 21 Ekim 2016'da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami'de doğurdu. Dün dünyaya gözlerini açan Naz'ın da, Buse Hanım'ın da sağlık durumu gayet iyi...Doğumdan bir gün önce konuştuğum Buse Hanım, kendisine henüz ulaşan bilginin mutluluğunu benimle paylaştı. Buse Hanım'ın Baby on the Go markasıyla yoğun ilgi gören patik koleksiyonu, Amerika'nın lüks mağaza zinciri Saks'ın online satış sayfasında satışa çıkmış. Üstelik bu müjde, Naz'ı kucağına almaya saatler kala gelmiş. Daha büyük kızı Nil'e hamileyken bu bebek patiklerinin tasarımını yapmaya başlayan blogger ve moda danışmanı Buse Hanım, bu işte oldukça başarılı olmuştu. Patiklerinin, Naz'ın doğumundan hemen önce Saks'ta satılmaya başlanması, Naz'ın kısmeti de denebilir. Bahçekapılı çifti, umarım kızlarını sağlıkla büyütür."