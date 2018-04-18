Burak Yılmaz, Sivas'ta sahada

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Ligde çok kritik maçlara kaptan Onur Kıvrak’tan yoksun çıkacak olan Fırtına, teselliyi’da buldu...Sezon başından bu yana kasığındaki sakatlıklarla boğuşan ve bu problem nedeniylemaçını kaçıran 32 yaşındaki futbolcunun, hafta içinde yapılacak idmanların büyük bir bölümünde takımla beraber çalışması bekleniyor. Golcü oyuncunun, cumartesi günü oynanılacak Sivasspor maçında da formasına kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor.Ligde çıktığı 22 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırarak takımını sırtlayan yıldız oyuncunun, atacağı gollerle kritik haftalarda Karadeniz temsilcisine maksimum katkıyı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Başkent temsilcisi karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu da Sivas maçıyla beraber takımdaki yerini alacak.